وكيل «خطة النواب»: توفير 3 مليارات دولار بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر ستوفر 3 مليارات دولار في يناير المقبل من الموازنة العامة للدولة، كان ستوجه لاستيراد الغاز الطبيعي، وذلك بعد إعلان وزارة البترول الاكتفاء الذاتي.



وأضاف في لقاء مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الدولة كانت تستورد غاز طبيعي بـ250 مليون دولار شهريًا، إلا أنه بعد الإعلان رسميًا عن الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي، فإن الدولة ستوفر 3 مليارات دولار بحلول ديسمبر ويناير المقبلين.



وأوضح أن هذه المبالغ سيتم إعادة توجيهها لتطوير الخدمات المختلفة كالتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى ضغط الرئيس عبد الفتاح السيسي، على شركة إيني، للإسراع في تطوير حقل ظهر بهدف الوصول لهذه الحالة سريعًا وتوفير الأموال للدولة.



وأشار إلى استيراد مصر شهريًا منتجات بترولية بمليار دولار، إلا أن الدولة تعمل في أكثر من اتجاه لتوفير الأموال، وذلك بتطوير معامل التكرير لإنتاج السولار والبنزين، وتوفير 40% من الاستيراد، ما يعني توفير 5 مليارات دولار سنويًا.



وتابع: «نسير بخطة ثابتة ونجحنا فيها، وعندما توفر الدولة 8 مليارات دولار سينعكس ذلك على المواطن بشكل كبير».



وكانت وزارة البترول، قد أعلنت السبت الماضي، توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد زيادة الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما يحقق الاكتفاء الذاتي.