«العبادي» يبحث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف تشكيل الحكومة المقبلة

بحث رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، تشكيل الحكومة المقبلة وتحدياتها وأهمية توحيد الجهود لاستكمال ما تحقق من إنجازات في جميع المجالات، والتأكيد على البرنامج الحكومي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن اللقاء شهد تطابق الآراء فيما يخص أولويات المرحلة المقبلة في البناء والإعمار وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الأمني الذي تشهده مناطق العراق والاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي.

يذكر أن مجلس النواب العراقي انتخب أمس برهم صالح رئيسا للجمهورية، الذي كلف بدوره عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.