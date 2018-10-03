وجه المنتج الفلسطيني حسين القلا، الشكر لمصر، واصفًا إياها بأنها بلد عظيم وكبير، مشيرًا إلى أن تكريمه اليوم يعد للمرة الثانية على مدار حياته الفنية التي امتدت لـ35 عامًا.

وأعرب، في كلمته خلال تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ34، مساء الأربعاء، عن امتنانه لإدارة المهرجان ومنظميه، متابعًا: «أتمنى أن أستطيع أن أقدم أفلام جديدة مثل التي قدمتها على مدار مسيرتي في صناعة السينما».

وكرَّم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في حفل افتتاح دورته الـ34، المنتج الفلسطيني حسين القلا احتفاءً بما قدمه في صناعة السينما على مدار 35 عامًا عمر مسيرته في هذا المجال.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، وتحمل اسم النجمة الكبيرة نادية لطفي، والتي تنتهي يوم 9 أكتوبر الجاري.