سقوط المتهمين بسرقة معرض أدوات منزلية بالمحلة

القى قطاع الأمن العام بالإشترك مع مديرية أمن الغربية، القبض على مرتكبي واقعة سرقة معرض أدوات منزلية بالمحلة، حيث تبلغ لمركز شرطة المحلة بالغربية من المواطن«مهران م. س»، صاحب معرض أدوات منزلية ومقيم بقرية البنوان دائرة المركز، باكتشافه سرقة 9 شاشات مختلفة الأنواع والأحجام من معرض الأدوات المنزلية خاصته الكائن بذات القرية، عن طريق كسر الأقفال الخاصة بالمعرض.

ومن خلال تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالغربية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من: «أحمد ف. م» 23عاماً، و «حمادة أ. ع» 32عاماً، ومقيمان بدائرة المركز،، حيث كونوا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً يتزعمه الأول، تخصص فى حوادث سرقة المحلات التجارية، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما الأول «فرد خرطوش، وعتلة حديدية مستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وسلاح أبيض سكين»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.