الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أهمية تنسيق المواقف المشتركة بين بلاده والأردن في القضايا كافة، مشددًا على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتهيئة كافة الظروف لتنمية التعاون والتنسيق المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق حموري، حيث رحب به مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد «حموري» مواقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على كافة الأصعدة، مشددًا على حرص الأردن على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي مع فلسطين، مشيرًا إلى معرض الصناعات الأردنية الذي افتتح في فلسطين /أمس/ وأهميته في تطوير آفاق التعاون التجاري بين البلدين.