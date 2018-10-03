«ميركل»: الوحدة الألمانية لم تكتمل حتى الآن

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، بأن الوحدة بين شرق ألمانيا وغربها لم تكتمل حتى الآن، قائلة خلال الاحتفالات بالعاصمة برلين، بمناسبة مرور 28 عاماً على إعادة توحيد ألمانيا: «إنني أتذكر شخصياً دائماً يوم الوحدة الألمانية بصورة مفعمة بالمشاعر».

وأضافت المستشارة أنها تتذكر أيضاً الشجاعة التي تحلى بها المواطنون المتظاهرون سلمياً في شرق ألمانيا، قائلة: «ولكننا نعلم بعد 28 عاماً أن ما نسميه الوحدة الألمانية هي عملية وطريق طويل».

وأكدت ميركل أهمية «الإنصات المتبادل والتقارب تجاه بعضنا البعض وعدم التراخي»، لافتة إلى أن ذلك لا يسري على الساسة فحسب، وإنما على جميع المواطنين، مضيفة: «لم تنته الوحدة الألمانية، وإنما تضع المواطنين أمام تحدياً بشكل متكرر حتى اليوم».