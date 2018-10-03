بدد انتخاب الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، المخاوف من دخول العراق في حالة فراغ سياسي، نتيجة انتهاء الولاية الدستورية للرئيس السابق فؤاد معصوم قبل نحو 3 شهور، وخلو منصب الرئيس نتيجة لفشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس للعراق بعد عقده لعدة جلسات.

وتولى الرئيس السابق فؤاد معصوم، في 24 يوليو 2014، لتنتهي في 24 يوليو 2018، وكان يحق له الترشح لولاية رئاسية ثانية، إلا أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أعلن في يونيو 2018 أن «معصوم» لن يترشح لولاية ثانية، قبل أن ينهي فوز «صالح» بالرئاسة سيناريوهات الخوف حول دخول العراق في حالة فراغ سياسي.

والفراغ السياسي، نوعان، (فراغ كلي، وفراغ جزئي)، وفقًا للتعريفات هو كل لحظات البياض التي قد تتخلل الزمن السياسي لدولة ما، مرتبطة بالمنعطفات الكبرى في حياة دولة كالحروب والانقلابات وموت الرئيس وحالة الاستثناء، وهو ما يعرف بالفراغ الكلي، وأما الفراغ الجزئي يعرف بأنه هدر الزمن السياسي، وعدم ترسيم الأزمنة والآجال الانتخابية، وبطء وتيرة العمل التشريعي والعمل الحكومي.

وعرفت العديد من الدول الفراغ السياسي، سواء الكلي أو الجزئي، نتيجة فشل الفرقاء السياسيين في تشكيل حكومات ائتلافية، لعدم حصول أي من الكتل البرلمانية على الأغلبية النيابية، أو نتيجة الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، بسبب تبادل الشد والجذب بين فرقاء السياسة.

* لبنان

سجل أطول حالة فراغ سياسي في التاريخ، استمرت نحو 29 شهرًا، بدءًا من مايو 2014، وحتى نوفمبر 2017، بعد فشل التوافق النيابي بين معسكري 8 آذار، و14 آذار، على اختيار خليفة للرئيس المنتهية ولايته، ميشيل سليمان.

سليمان الذي كان قائدًا للجيش اللبناني، وصل للرئاسة بتوافق إقليمي ودعم دولي، ومارس مهامه كرئيس للجمهورية بدءًا من 25مايو 2008، وحتى انتهاء ولايته في 24 مايو 2014، لتدخل بعدها البلاد في حالة فراغ سياسي استمر 29 شهرًا، ظلت خلالها البلاد بدون رئيس، حتى تم التوافق على انتخاب ميشيل عون رئيسًا للبنان نوفمبر 2016.

لبنان الذي سجل أطول حالة فراغ سياسي/رئاسي في العالم، عرف الفراغ الرئاسي في تاريخه قبل ذلك أربع مرات، أبرزها للمفارقة التي سبقت اختيار ميشيل سلمان رئيسًا للبلاد، واستمرت 6 أشهر من نوفمبر 2007، حتى مايو 2018 بعد انتهاء ولاية الرئيس الأسبق إيميل لحود، وقبل التوافق على انتخاب ميشيل سليمان رئيسا للبلاد.

* بلجيكا

شهدت حالة من الفراغ الحكومي، امتدت لنحو عام ونصف تقريبًا، بدءًا من يونيو 2010، إلى ديسمبر 2011، بسبب الخلافات بين الحزبين الفائزين في الانتخابات على البرامج والتوجهات والأولويات.

محاولات التوافق بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات وصفها، القيادي الاشتراكي المكلف بتشكيل الحكومة آنذاك، ايليو ديروبو، بأنها "جمع المستحيلات"، قبل أن تنجح ستة أحزاب في تشكيل الحكومة الفيدرالية.

الخلافات بين الأحزاب البرلمانية في بلجيكا، هددت وحدة أراضي البلاد، التي هي دولة فيدرالية من العام 1993، وهو ما عبر عنه رئيس وزراء سابق للبلاد بأن ما يجري هو "زلزال مرعب، وخلخلة حقيقية".

* أسبانيا

عانت لمدة عام تقريبًا، من عدم وجود حكومة مركزية، بسبب عدم حصول أي حزب على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة، والحصول على النصاب القانوني المطلوب في مجلس النواب.

بدأت أزمة الفراغ الحكومي في إسبانيا مع بداية العام 2016، واستمرت نحو عشر أشهر تقريبًا، قبل أن تنتهي بسماح الحزب الاشتراكي المعارض، للمحافظين بتشكيل حكومة أقلية.

عمليًا لم يصوت نواب الحزب الاشتراكي، لحكومة المحافظين، بل امتنعوا عن حجب الثقة عند التصويت على حكومة ماريانو راخوي، المنتمى إلى الحزب الشعبي اليميني، الذي كان يقود حكومة تصريف الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة.

خلافات الفرقاء النيابيين، وفشل المشاورات التي أجراها الملك فيليب السادس، مع الأحزاب السياسية أدت إلى إجراء انتخابات نيابية مرتين في غضون سنة، قبل أن ينقذ تشكيل حكومة الأقلية أسبانيا من الانتخابات النيابية الثالثة في عام.

* ألمانيا

دخلت في حالة الفراغ الحكومي، لمدة استمرت حوالي 6 أشهر، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2017، وفشل مساعي تشكيل الحكومة حتى مارس 2018.

بعد ثلاثة أشهر من فشل تشكيل الحكومة الألمانية، دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، مواطني بلاده إلى "عدم القلق على تشكيل الحكومة الذي استغرق وقتاً أكثر من العادة" مع استمرار الأزمة السياسية، نتيجة فشل جولات المفاوضات بين المحافظين والليبرالين والمدافعين عن البيئة.

قبل أن تضطر «ميركل» إلى تقديم تنازلات للاشتراكيين بعد موافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الدخول في تحالف مع المسيحي الديمقراطي الذي تقوده «ميركل»، ليعيد البرلمان انتخابها للمرة الرابعة في مارس، في ظل أجواء ارتياح إقليمي أوروبي عام، منهية أزمة الفراغ الحكومي في ألمانيا التي استمرت 6 شهور.

* إيرلندا الشمالية

عانت من أزمة فراغ حكومي، استمرت لمدة جاوزت العام، بعد عجز حزبي الوحدة الديموقراطي، وشين فين القومي، عن الوصول لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية بينهما.

ووفقًا لاتفاق السلام الموقع بين الطرفين في 1998، من المفترض أن يتقاسم الحزبان الحكم، إلا أن خلافاتهما عطلت المباحثات بينهما.

البقاء والخروج من الاتحاد الأوروبي، كان أحد عناوين الخلاف بين الفريقين، في حين طالب حزب الوحدة بالخروج من الاتحاد الاوروبي، رفض الحزب القومي ذلك، مطالبًا بالبقاء داخله.

العلاقة مع الجارتين بريطانيا وايرلندا، كانت عنوانا آخر للخلافات بين الحزبين، في حين ينادي الحزب القومي بالوحدة مع إيرلندا، ينادي الحزب الوحدوي بوحدة أكبر مع المملكة المتحدة.

خلافات الحزبين أدت إلى شلل البرلمان المحلي، وعدم استطاعته الوفاء بمهامه، وخلق حالة من الفراغ الكبرى، وهي حالة من المفترض معها أن تنقل الحكومة المركزية في لندن، قرارات السلطة اليومية إليها.