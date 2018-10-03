إجراءات احترازية على الحدود الغربية بعد ظهور «مرض غريب» بليبيا

وجه محافظ مطروح، اللواء مجدي الغرابلى، كافة الجهات المعنية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، بعد ظهور مرض غريب يؤدي إلى نفوق الأغنام بدولة ليبيا، وذلك لمنع تسلل المرض للأراضي المصرية عبر منفذ السلوم حفاظً على الثروة الحيوانية.

وكلف المحافظ، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، د. محمد المصري، باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتفعيل الدور الإرشادي للمربيين وخاصة بمدينتي السلوم وبراني، وتعريفهم بوجود المرض وتحذيرهم من التعامل بالشراء لأي حيوان عبر الحدود مع ليبيا أو من أي مكان مجهول المصدر، مع التنبيه على سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه لأي مرض يصيب أغنامهم لسرعة التعامل والتدخل السريع لمنع تفشى أي مرض حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وأكد على ضرورة تعريف المواطنين بالمرض عبر وسائل الإعلام المختلفة لأخذ الحيطة والحذر، مع بيان طرق الوقاية والتأكيد على سرعة الإبلاغ عن أي اشتباه بالمرض، مع تشديد الرقابة على الأسواق والكمائن، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة.