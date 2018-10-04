فالفيردي ينهال بالإشادات على لاعبي برشلونة بعد الفوز على توتنهام

انهال فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني بالإشادات على لاعبي فريقه بعد ما حقق الفوز على توتنهام الإنجليزي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي معقل السبيرز"تابع التفاصيل".

وقال فالفيردي عقب المباراة : "ميسي دائما ما يظهر في الوقت الذي نحتاجه فيه، كان لديه سوء حظ اليوم برطم كراته في القائم، لكنه سعيد بالهدفين وهذا ما يهمنا".

وعن أرثر ميلو وكوتينيو البرازيليين علق فالفيردي: "كوتينيو قدم مباراة رائعة اليوم، لقد صنع وسجل، وأتمنى أن تكون هذه المباراة هي البداية الحقيقة لأرثر مع برشلونة".

فالفيردي تطرق أيضا إلى المباراة والفوز بقوله: "دائم مانعاني في دوري أبطال أوروبا، لكننا خلقنا الكثير من الفرص لتحقيق الفوز اليوم، وهذا ما حققناه في النهاية".