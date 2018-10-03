ضبط عاطلين لسرقتهما معرض أدوات منزلية بالمحلة الكبرى

تمكنت المباحث الجنائية بالغربية اليوم الأربعاء، من ضبط عاطلين مسجلين خطر لسرقتهما معرض أدوات منزليه بالمحلة الكبرى.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من مهران مصطفى الدسوقى، 57 سنة، صاحب معرض أجهزة كهربائية ومقيم البنوان مركز المحلة، بقيام مجهولين بكسر أقفال معرض الأجهزة الخاصة به وسرقة 9 شاشات تليفزيون والهرب.

تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة، وتحديد هوية الجناة مرتكبي حادث السرقة، وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «أحمد أ ل» 23 سنة عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بسنديس مركز المحلة، و«حماده ع»، 22 سنة عاطل وله كارت معلومات.

كما ضبط المتهمين وبحوزتهم 9 شاشات، المبلغ بسرقتهم، وبحوزة الأول فرد خرطوش والثانى عتلة وسلاح أبيض وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.