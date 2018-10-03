وكيل «إعلام النواب»: البيئة غير مهيأة لصدور قانون الإدارة المحلية

قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن البيئة في مصر حاليًا غير مهيأة لتطبيق اللامركزية وإصدار قانون الإدارة المحلية.



وأضاف في لقاء مع برنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن غياب اللامركزية مؤشر على صعوبة تطبيق قانون الإدارة المحلية، ولا يمكن المغامرة بإصداره والبدء في تطبيقه حاليًا، لاسيما وأنه سيسقط في اليوم التالي أمام المحكمة الدستورية لعدم دستوريته بسبب غياب اللامركزية المنصوص عليها في الدستور.



وأوضح أن اللامركزية في المحافظات ووضع موازنات خاصة ومنفصلة، يحتاج إلى جهد كبير من وزارة المالية، وهو ما لم يتم تنفيذه وتهيئة البنية الأساسية لاستقبال القانون، معقبًا أنه لذلك لا يتوقع صدور القانون قريبًا.



من جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على هذا الأمر بالفعل، وتدشن قاعدة بيانات مركزية تربط جميع المحافظات، بالإضافة إلى تدريب وزارة التخطيط حاليًا لعدد من الموظفين للقيام على الأمر.



وأشار إلى حاجة الدولة إلى ثورة في مجال الإصلاح الإداري، على غرار الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن قانون الإدارة المحلية جاهز، إلا أن الوحدات الصغيرة في المحافظات غير جاهزة أو مؤهلة لاستقابله.