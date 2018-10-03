«لافروف»: روسيا والمجر قلقتان بتوجه «كييف» لإضفاء الطابع الأوكراني

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا والمجر قلقتان إزاء سياسة كييف التي تهدف لإضفاء الطابع الأوكراني في التعليم، والتعدي على حقوق الأقليات القومية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "المجر وروسيا، مثل جميع دول العالم الأخرى، تؤيدان التنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك. وإلى جانب ذلك، لدينا قلق مشترك بسبب التوجه الذي تنتهجه سلطات كييف الرسمية لإضفاء الطابع الأوكراني في التعليم، والتعدي على حقوق الأقليات القومية وخاصة الحقوق اللغوية. وذلك يتعارض مع الالتزامات التي اتخذتها أوكرانيا في إطار المعاهدات الدولية المعنية".

ووقع الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في منتصف سبتمبر من العام الجاري، قرارًا يكلف من خلاله مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، بإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا.