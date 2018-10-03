شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت قرب معبر بيت حانون "إيريز"، شمال قطاع غزة، أصيب خلالها أيضا 15 فلسطينيا آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن الفتى أحمد سمير أبو حبل (15 عاماً)، استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس من قبل الإحتلال.

وكانت/وفا/ ذكرت في وقت سابق أن 15 فلسطينيًا على الأقل أصيبوا، بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط، واختناقا بالغاز، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، وتم نقلهم إلي المستشفى الإندونيسي في بلدة (بيت لاهيا)، فيما تعمدت قوات الاحتلال استهداف سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وأطلقت صوبها النار وقنابل الغاز.