قافلة سعاد كفافي تعالج 8229 حالة بالوادي الجديد في يومها الثاني

قال الدكتور عمرو بسطويسي، مدير عام مستشفى سعاد كفافي الميداني، إن القافلة الطبية للمستشفى الميداني والمقامة بمركز شباب مدينة الخارجة، وقّعت الكشف الطبي على 8229 حالة من أهالي المحافظة في يومها الثاني.



وأضاف بسطويسي أنه تم تحويل 438 حالة لمستشفى سعاد كفافي الأم بالقاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، كما تم إجراء 55 عملية جراحية بوحدات العمليات التابعة للقافلة و15 منظار تشخيصي للجهاز الهضمي، حيث أصبح اجمالى عدد الكشف والفحص خلال أول يومين للقافلة 13081 حالة.



وأشار مدير المستشفى إلى أن القافلة ستواصل عملها اليوم الأربعاء اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمحافظة وحتى الخميس المقبل الرابع من أكتوبر الجاري.‎