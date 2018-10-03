البرلمان العربي يدعم جهود العراق في محاربة الإرهاب

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، دعم البرلمان لأمن واستقرار العراق، وتأييد مؤسساته الدستورية، خاصة بعد انتخاب كلا من رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، مشيدا بنجاح التجربة الديمقراطية في العراق، واتفاق السلطات التنفيذية والتشريعية على استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي إنه اتفق على المزيد من التعاون والتنسيق وتوحيد المواقف تجاه القضايا العربية المهمة، والاستراتيجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، لما فيه مصلحة الشعب العراقي الشقيق، والشعب العربي الكبير، خلال جلسة المباحثات التي جمعته مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بمقر الأمانة العامة للجامعة والذي يزور القاهرة حاليا.

وقال السلمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الحلبوسي، عقب انتهاء المباحثات، أنه تم التطرق إلى أهمية دعم العمل البرلماني العربي المشترك، ودعم جهود العراق في إعادة الإعمار، والقضاء على جيوب تنظيم داعش الإرهابي، واستكمال محاربة الإرهاب فكريا بعد مكافحته أمنيا وعسكريا.

من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، بدور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية، واهتمامه المباشر بدعم الدولة العراقية حكومة وشعبا خلال مرحلة الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الحلبوسي إن هذا التنظيم الإرهابي لم يستهدف العراق وحده؛ بل استهدف الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء، وكانت ساحة العراق مكان الحرب ضد الإرهاب نيابة عن إخوانه العرب، مشيرا إلى أنه بفضل الجهود المساندة من قبل البرلمان العربي والدول العربية والمجتمع الدولي تمكن العراق وشعبه من دحر هذا التنظيم الإرهابي المتطرف.

وأعرب الحلبوسي، عن أمله في استمرار التنسيق والتشاور مع البرلمان العربي لمكافحة الإرهاب فكريا، بعد محاربته عسكريا وأمنيا، مشيدا بدور البرلمان العربي والمؤسسات التشريعية في الدول العربية.

وقال الحلبوسي إن البرلمان العراقي حريص على تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على مواجهة التحديات المقبلة والتواصل مع المحيط العربي والدولي وتوفير كل الإمكانات اللازمة لإعادة إعمار العراق وعودته إلى مكانته الطبيعية على الساحة العربية والإقليمية والدولية.