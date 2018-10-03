فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الثلاثاء.



وفيما يلي نستعرض تناول «التوك شو»، لعدد من القضايا والملفات:



ركزت عدد كبير من البرامج في تغطيتها للأحداث والقضايا التي وقعت اليوم على اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون «التجارب السريرية».



وعلق الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بقانون التجارب السريرية، للبرلمان، قائلًا إنه من حق رئيس الجمهورية الاعتراض على أي قانون وإعادته مرة أخرى لتعديله وفقًا للمادة 123 من الدستور.



وأوضح رئيس «صحة النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن تصديق رئيس الجمهورية على أي قانون هو جزء مكمل لإقراره، متابعًا أن «السيسي» اعترض على بعض المواد لشبهة عدم دستوريتها على أساس أن حرية البحث العلمي مكفولة للجميع.





وقال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن واقعة إعادة مشروع قانون التجارب السريرية لمجلس النواب، هي واقعة متميزة، إذ تعد ثاني واقعة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، فهي تؤكد على بعض المفاهيم المهمة، مثل مبدأ الفصل بين السلطات.



وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو على رأس السلطة التنفيذية، يمارس اختصاصه الدستوري بمنتهى الرقي، وفي إطار حرصه على مصلحة الدولة المصرية، والمواطن المصري، بتشريعات جديدة تواكب المستقبل.





وعقب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بقانون التجارب السريرية، قائلًا إن هذه المرة الثانية في تاريخ البرلمان المصري، وسيراجع المجلس الملاحظات التي أبداها الرئيس على بعض مواد القانون.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن القانون سيحال للجنة العامة لدراسة المواد المتحفظ عيلها من قبل الرئيس «السيسي»، ولن تنظره لجنة الشؤون الصحية مرة أخرى، مشيرًا إلى تناول البرلمان للملاحظات التي أداها الرئيس من قبل في مناقشاته، إلا أن الضغط لتمرير القانون أدى إلى إهمالها.





وركزت البرامج أيضًا على متابعة اليوم الثاني لمبادرة المسح الشامل للقضاء على فيروس «سي» والأمراض غير السارية.



وعلق الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وأستاذ الكبد بجامعة عين شمس، على النتائج التي حققتها المبادرة القومية للقضاء على فيروس سي، والتي بدأت منذ أمس الاثنين، قائلًا: «أهنئ مصر ببداية الحملة، ونتائجها كانت ممتازة وأكثر من ممتازة، ومشرفة جدًا».



وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الإقبال كان شديدًا للغاية، وخاصة بعد الساعة 4 عصرًا، نتيجة ظروف الجو، إلى جانب انتظار البعض لانتهاء عملهم لإجراء الفحص، متابعًا أنه لم ترد أي شكوى بشأن وجود تزاحم على أماكن الفحص، أو انتظار المترددين لأوقات طويلة.



وبشأن وجود نقص في إمكانيات وموارد الحملة، أردف: «إذا كان في نقص، فهيبقى في نقص في العيانين، واللي بييجوا يحللوا، مفيش نقص في الأجهزة أو الأدوية، نهائيًا»، موضحًا أن الشركة التي تورد الأجسام المضادة، المستخدمة في العلاج، تخصص كل إنتاجها لمصر وحدها.





وقال محمد هاني، نائب محافظ بورسعيد، إن حملة المسح الطبي للكشف عن مصابي فيروس سي والأمراض غير السارية، تستهدف فحص 456 ألف مواطن في بورسعيد.



وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه لا مانع من فحص أشخاص لا ينتمون للمحافظة وتواجدوا بها في هذا الوقت، موضحًا أن المحافظة تحشد طاقاتها لدعم وزارة الصحة في تنفيذ هذه الحملة.





وتوجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبنيه للحملة القومية لمكافحة فيروس سي، ولاهتمامه بصحة المواطن المصري، والتي تعد الذخيرة الأساسية للتنمية الشاملة في مصر.



وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن اليوم الثاني من الحملة يشهد إقبالًا من المواطنين، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة سخرت كل إمكانياتها من أجل حشد المواطنين، وتأمين الحملة، من خلال المساجد والكنائس، والإذاعة والتليفزيون، إلى جانب مساهمة أجهزة الأمن في تأمين الحملة.



وذكر أنه تم تجهيز كل الوحدات الصحية التي ستقدم خدمات الحملة، إلى جانب توفير أتوبيسات لنقل المواطنين إلى أماكن الفحص، متابعًا: «محافظة مطروح من المحافظات البدوية متباعدة الأطراف، لذلك وفرنا الأتوبيسات لنقل المواطنين».





وتناولت بعض البرامج جهود التضامن الاجتماعي في دعم المواطن من خلال توحيد برامج الدعم النقدي في «تكافل وكرامة»



قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف توحيد برامج الدعم النقدي في برنامج واحد، مشيرة إلى وجود برامج متعددة في هذا الشأن مثل معاش الضمان وتكافل وكرامة ومعاشات أسرة المسجون واليتيم والطلاب، وبرامج أخرى.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تراجع حاليًا معاش الضمان لحذف غير المستحقين، وضم المتبقيين لبرنامج تكافل وكرامة، موضحة أن الوزارة تستهدف كذلك التحول للدعم الإنتاجي، بمعنى توفير فرصة عمل أو أصل مدر للدخل.



وذكرت أن الدعم النقدي لا يجب أن يتخطى 20% من المجتمع للأقل دخلًا، ما يعني خروج ودخول الأفراد باستمرار تبعًا لتغير حالتها الاجتماعية، مضيفة أن ذلك يستلزم متباعة مستمرة للفئات المستهدفة.



وتابعت «والي» أن كافة برامج الوزارة تهتم بدعم الإنسان وبنائه صحيًا وتعليميًا، موضحة أن الخروج من دائرة الفقر مرتبط بالعمل، وهو ما يحتاج بدوره إلى صحة وتعليم ومهارات، مضيفة أن 3.8 مليون أسرة يحصلون على أشكال مختلفة من الدعم النقدي الذي تقدمه وزارة التضامن، سواء معاش ضماني أو تكافل أو كرامة، بالإضافة إلى معاش أسر المسجون والجندي الذي كان عائلًا لأسرته والصيادين في محافظات بعينها فترة توقف الصيد، والتعويضات في حالات الكوارث.



وأوضحت أن مصر من الدول التي تمتلك شبكة حماية اجتماعية جيدة ومتنوعة منذ فترات طويلة، وليست فقط لدى وزارة التضامن ولكن الدعم الغذائي بوزارة التموين وتطوير العشوائيات وبناء الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان، تدخل تحت مظلة برامج الحماية، فضلًا عن برنامج التأمين الصحي، الذي يعد أحد أهم عناصر الحماية الاجتماعية.



وأشارت إلى برنامج البنك المركزي الذي يدعم سعر الفائدة لمساعدة المشروعات الصغيرة، والذي يهدف لتوفير فرص العمل، مضيفة أن أهم حماية هي توفير فرص العمل في المشروعات المختلفة وتمويل المشروعات.





وفي سياق آخر قالت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك توجه عالمي نحو فكرة الأسر البديلة، لاستبدال تواجد الأطفال في دور الأيتام، مشيرة إلى إجراء أبحاث ودراسات تؤكد أن تواجد الطفل في أسرة يضمن له السلامة النفسية.



وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الثلاثاء، أن كل الأطفال الذين يتم العثور عليهم سواء كانوا أيتام أو مجهولي النسب، لابد أن يتمتعوا برعاية مناسبة إما عن طريق وضعهم في دور الأيتام أو ترعاهم أسرة بديلة.



وذكرت أن منظومة الأسر البديلة، ينظمها لجنة عليا مركزية برئاسة المستشار القانوني للوزيرة، وتضم ممثلين عن وزارات العدل والصحة والداخلية، وممثلان عن الأزهر ودار الإفتاء، ولديها لجان فرعية على مستوى المحافظات.



