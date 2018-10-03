«البيئة» تشارك في مناورة لمواجهة السيول بمحافظة أسيوط

تستعد وزارة البيئة لمواجهة موجة الطقس السيء والتهديدات المناخية وأي أمطار غزيرة أو سيول، وبناء على التنسيق الكامل بين الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسيوط وبين الجهات المعنية بالمحافظة لتوحيد الجهود ووضع خطط للإجراءات التي يمكن تنفيذها لمواجهة الأزمات والكوارث.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسيوط، شارك في الاجتماعات التحضيرية التي عقدتها المحافظة لتفعيل غرفة الأزمات وتحديد دور كل جهة في الأزمة، حيث تم الاتفاق على عمل سيناريو لمواجهة السيول والتدريب للاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات للتعامل مع أي أزمات وإزالة الآثار التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة أو السيول.

وأضافت: كما شارك الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسيوط في المناورة التي أجرتها المحافظة للتدريب على مواجهة السيول بنفق الزهراء بأسيوط وعمليات شفط المياه، بحضور محافظ أسيوط ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والمرور والإنقاذ السريع والإسعاف والحماية المدنية، وتم أخذ عينات مياه من المجرى المائي مصب السيل من خلال المعمل المتواجد بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسيوط؛ لمتابعة نوعية المياه وإغلاق محطات المياه التي تقع على المجرى المائي.