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مصرع شخصين خلال الاحتفالات بفوز الرئيس العراقي الجديد


نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 10:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 10:29 ص

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن شخصين لقيا مصرعهما، بالإضافة إلى إصابة آخرين خلال الاحتفالات التي جرت في مدينة السليمانية بكردستان العراق، بمناسبة فوز برهم صالح بمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال النقيب سركوت أحمد، مدير قسم الإعلام في مديرية شرطة السليمانية، اليوم الأربعاء: "إن إطلاق النار العشوائي في الهواء، خلال الاحتفالات في محافظة السليمانية بمناسبة فوز برهم صالح برئاسة الجمهورية، تسبب بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح".

 

ويوم أمس انتخب البرلمان العراقي، المرشح برهم صالح رئيساً ل‍جمهورية العراق، وأثار ذلك فرح سكان السليمانية التي شهدت بعد ذلك، احتفالات كبيرة تخللها إطلاق رصاص كثيف في الهواء.


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