تيريزا ماي تعتزم حشد الدعم لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي في ختام مؤتمرحزب المحافظين

من المقرر أن تطالب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أعضاء حزب المحافظين بدعم خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطابها الختامي بالمؤتمر السنوي للحزب اليوم الأربعاء.

وواجهت ماي شكوكا حول قيادتها خلال الأسابيع الماضية ، وذلك بعد انتقادات من جانب وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، صريح الرأي، ونواب آخرين محافظين متشككين في أوروبا والذين يعارضون بشدة مقترحات" تشيكرز" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد ماي أن المقترحات، التي تشمل قواعد مشتركة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة السلع ، هي أفضل اتفاق بالنسبة لبريطانيا.

ومازال المتشككون في أوروبا يطالبون ماي بإسقاط مقترحات تشيكرز لصالح " انفصال نظيف" عن الاتحاد الأوروبي، يتيح لبريطانيا فرصة التفاوض بشأن التوصل لاتفاق أكثر مرونة ومماثل لاتفاق كندا مع بروكسل ومواصلة الروابط التجارية الوثيقة مع الاقتصادات الكبرى غير الأوروبية .

ومن المتوقع أن يركز خطاب ماي في نهاية المؤتمر السنوي للحزب، الذي استمر أربعة أيام، على الهجرة.

وكانت ماي قد تعهدت أمس الثلاثاء بالحد من أعداد المهاجرين الأقل مهارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنهاء حرية التنقل لمواطني الاتحاد ألأوروبي في بريطانيا .