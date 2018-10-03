متحدث «النواب»: ملاحظات الرئيس على «التجارب السريرية» في مصلحة الدولة

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن واقعة إعادة مشروع قانون التجارب السريرية لمجلس النواب، هي واقعة متميزة، إذ تعد ثاني واقعة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، فهي تؤكد على بعض المفاهيم المهمة، مثل مبدأ الفصل بين السلطات.



وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو على رأس السلطة التنفيذية، يمارس اختصاصه الدستوري بمنتهى الرقي، وفي إطار حرصه على مصلحة الدولة المصرية، والمواطن المصري، بتشريعات جديدة تواكب المستقبل.



وأردف أن إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع قانون التجارب السريرية، جاءت نتيجة بعض الملاحظات التي أبداها على عدد من النصوص القانونية، التي يراها «متحدث النواب» منطقية بشكل كبير، متابعًا: «الملاحظات تصب في مصلحة القانون ومصلحة الدولة المصرية».



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم ينفرد بإبداء هذه الملاحظات، فقد أرسل مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري العلمي، الذي يضم علماء مصريين، مقيمين في الداخل والخارج، وأبدوا بعض الملاحظات التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، حتى يكون للمشروع قيمة مضافة، ويساهم في تشجيع البحث العلمي.



واستطرد أن مجلس النواب، سيعيد مناقشة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية، معقبًا: «الملاحظات في محلها، واستقبلها المجلس بترحاب وبكل سعة صدر، ونحن نعرف يقينًا أن الرئيس حريص على كل ما يمس الدولة المصرية ومؤسساتها».



وأعلن، أمس الثلاثاء، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع قانون التجارب السريرية، الذي كان المجلس قد أقره في مايو الماضي، وذلك لإجراء بعض التعديلات عليه.



