ضبط سائق توكتوك حاول اغتصاب فتاة بالسلام

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ألقت مباحث القاهرة القبض على سائق توكتوك لاتهامه بمحاولة اختطاف فتاة لاغتصابها بمنطقة السلام. حرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النياية للتحقيق.

كان قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بقيام سائق توكتوك بمحاولة اختطاف فتاة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين قيام الأهالي بضبط سائق توكتوك بعد استغاثة الفتاة بهم وصراخها، وقاموا باحتجازه وتسليمه لقوات الشرطة، وبسؤال المجني عليها قالت إن المتهم حاول اختطافها والتحرش بها.

اعترف المتهم بمحاولة اختطافها بقصد التحرش.