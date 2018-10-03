وزير خارجية ألمانيا: برلين وواشنطن تتفقان على ضرورة منع الهجمات الكيماوية في سوريا

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة فعل كل شيء ممكن من أجل منع استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وقال «ماس»، عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في واشنطن، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن الاجتماع شهد مناقشات مكثفة بشأن الوضع في سوريا وكلا الجانبين يريدان زيادة الضغط من أجل الوصول إلى حل سياسي، وإنهما يرغبان في عقد مؤتمر لوضع الدستور في أقرب وقت ممكن.

وأضاف «ماس» أن «بومبيو» أدرك حجم النقاش السياسي الدائر في ألمانيا بشأن المشاركة المحتملة في أي رد عسكري تقوده الولايات المتحدة في حال حدوث هجوم كيمياوي، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يوافق على الأرجح على هذه الخطوة، لكن ألمانيا قد تساهم بطرق أخرى.