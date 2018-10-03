تتنظر المصري البورسعيدي مواجهة صعبة في التاسعة من مساء اليوم، أمام فيتا كلوب الكونغولى فى ذهاب الدور نصف النهائى للبطولة الكونفيدرالية في مباراة يستضيفها ستاد بورسعيد.

ويسعى حسام حسن المدير الفنى للمصري لتقديم عرض قوى وتحقيق الفوز بفارق كبير من الأهداف يضمن من خلاله التأهل الى الدور النهائى لاول مره فى تاريخه قبل لقاء الاياب بالكونغو ٢٤ اكتوبر الجارى، رغم معاناة الفريق البورسعيدي من النقص العددى بقائمته الافريقية والإصابات التى ضربت الفريق إلا ان الجهاز الفنى استعد جيدا لتحقيق انجاز تاريخى والسعى للوصول لمنصة التتويج مستغلا الحضور الجماهيرى الكبير بعد نفاذ كل التذاكر .

وحرص حسام حسن المدير الفنى منذ انتظام المعسكر المغلق للفريق على تجهيز كل أوراقه، مطالبا اللاعبين بعدم التأثر بالشد العصبى وقام بتحفيظ اللاعبين على خطة المباراة من خلال التوازن الدفاعى والهجومى والكثافة العددية والانتشار وسط الملعب مع احكام السيطرة على مفاتيح لعب المنافس وايقاف خطورة مهاجميه مع اداء تكليفات الادوار الفردية فى المراقبة من خلال المتابعة والدراسة التى ارتكز عليها حسام حسن بعد مشاهدة عدد من المباريات المسجلة مدعما لاعبيه بالروح والحماس والجدية والاصرار خاصه مع ثبات التشكيل خلال مشواره بالكونفيدرالية.

ومن المتوقع ان يمثل المصرى فى لقاء اليوم كل من، احمد مسعود للمرمى ومحمد شطة ومحمد كوفى واحمد عبد الموجود ومصطفى مارسيلو وعمرو موسى وفريد شوقى واسلام عيسى وجريندو واحمد جمعة ومحمود وادى.

وطرحت ادارة المصرى ١٠ الاف تذكرة نفذت جميعا وحرص مجلس الادارة على متابعة المران الرئيسى والاجتماع مع اللاعبين بحضور اعضاء الجهاز الفنى وقاموا بتحفيز وتشجيع اللاعبين ووعدوا بصرف مكافأت مالية خاصة غير ما تنص عليه اللائحة حال تحقيق الفوز.

على الجانب الآخر، أكد مدرب فيتا كلوب فلوران إيبينجيه على ثقته في قدرة فريقه في ظل وجود الحماس والطموح الكبير لديهم لتحقيق الفوز، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة اللقاء، وقوة المصري تحت قيادة حسام حسن.

ومن المقرر أن يدير المباراة تحكيميا الچامبى بكارى جاساما ومعه سليمان سوسية مساعد أول وعمر داربوى مساعد ثان وماودو جالو حكما رابعآ ويراقبها الرواندى الون روانجيدو.