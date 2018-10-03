بدء أعمال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي

انطلقت أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

ويناقش البرلمان العربي، سبل دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بجانب تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا، وجهود البرلمان العربي بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قرار بشأن تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، بعد وقف الولايات المتحدة الأمريكية مساهمتها في موازنة الوكالة.

ويناقش البرلمان العربي، مشروع قرار بشأن مشروع "مسام" لنزع الألغام بالجمهورية اليمنية الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحفظ أرواح المدنيين اليمنيين، بالإضافة إلى تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من مواقف واستنتاجات وتوصيات فريق الخبراء.

كما يناقش البرلمان العربي متابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك عقد القمة العربية الثقافية الأولى، كما سيناقش مشروع القانون الاسترشادي العربي الموحد بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة الترتيب لعقد ورشة عمل حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، وتطورات الترتيب لإطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" في دولة الإمارات العربية المتحدة.