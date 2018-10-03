عودة 533 لاجئا عراقيا من سوريا وتركيا إلى بلدهم

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، عودة 533 لاجئا عراقيا كانوا قد فروا إلى سوريا وتركيا من بطش تنظيم "داعش" الإرهابي الذي سيطر على مناطقهم في عام 2014.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز)" العراقية: "إننا تمكنا وبالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة النقل من إعادة 321 لاجئا عراقيا من مخيم الهول في سوريا ونقلهم إلى مخيمات الجدعة جنوبي الموصل، وتم نقل 212 لاجئا عراقيا من داخل تركيا وإعادتهم إلى البلاد عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بدهوك.

وكانت وزارة الهجرة العراقية، أعلنت في أغسطس الماضي، إعادة 347 لاجئا عراقيا من سوريا إلى الموصل.