البابا في مستهل مجمع الأساقفة: ينبغي ألا يتم «خنق» الكنيسة بخطاياها

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأربعاء، في كلمة لدى افتتاحه اجتماع الأساقفة الذي يستمر قرابة شهر، إنه ينبغي ألا يتم «خنق أو سحق» الكنيسة الكاثوليكية من خلال «نقائصها وأخطائها وخطاياها».

ويتجمع أساقفة من جميع أنحاء العالم في الفاتيكان من 3 إلى 28 أكتوبر الجاري، وذلك لحضور اجتماعات المجمع الكنسي- السينود، التى تمت الدعوة إليها من أجل مناقشة قضايا تتعلق بالشباب، ومن المتوقع أن تتناول مناقشات المجمع الكنسي الموجة الأحدث من فضائح القساوسة المتحرشين بالأطفال.

وأعرب البابا فرنسيس عن أمله في إمكانية إيصال التعاليم الكاثوليكية للشباب الصغير، دون أن يتعرضوا «للخنق أو السحق من جانب نذر الموت والمصائب ونقائصنا وأخطائنا وخطايانا».

وأبدى البابا أيضا خلال ترؤسه لقداس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان «ترحيباً حاراً» بأسقفين صينيين، وهما أول القساوسة من الصين على الإطلاق الذين يحضرون مجمعاً كنسياً في الفاتيكان، وكان قد تم دعوتهما بعد اتفاق تاريخي بين الفاتيكان والصين لإنهاء جمود دام لعقود من الزمن في العلاقات.

واعترف البابا فرنسيس الأسبوع الماضي، أن الكنيسة الكاثوليكية تنفر صغار السن بسبب فضائح التحرش الجنسي والفضائح المالية، قائلاً خلال زيارة لإستونيا :«البعض منهم يطلبون منا أن نتركهم وشأنهم لأنهم يشعرون بأن وجود الكنيسة يثير الإزعاج، بل وحتى المضايقة».

وأضاف: «إنهم غاضبون من الفضائح الجنسية والاقتصادية التي لا تتم مواجهتها بإدانة واضحة، وبسبب عدم استعدادنا لتقدير حياة وأحاسيس الشباب الصغير بشكل حقيقي».