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دفعت إصابة أحد المترددين على نادي للجنس في برلين بمرض التهاب السحايا الجرثومي ( الحمى الشوكية)، السلطات الألمانية، إلى مناشدة رواد المكان يوم السبت الماضي طلب الرعاية الطبية.

وتشير الدلائل الأولية إلى أن المريض أصيب بالالتهاب السحائي في نادي "كيتكات" ، حسبما قال المسؤولون في حي رينكيندورف في برلين أمس الثلاثاء.

وقالت السلطات إنه ينبغي على رواد النادي يوم السبت الماضي أن "يسعون" على الفور "للعلاج الوقائي"...يرجى زيارة الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى."

ويمكن أن تنتشر العدوى من المرض عن طريق اللعاب.