قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف توحيد برامج الدعم النقدي في برنامج واحد، مشيرة إلى وجود برامج متعددة في هذا الشأن مثل معاش الضمان وتكافل وكرامة ومعاشات أسرة المسجون واليتيم والطلاب، وبرامج أخرى.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تراجع حاليًا معاش الضمان لحذف غير المستحقين، وضم المتبقيين لبرنامج تكافل وكرامة، موضحة أن الوزارة تستهدف كذلك التحول للدعم الإنتاجي، بمعنى توفير فرصة عمل أو أصل مدر للدخل، ليعمل الفرد على تنميته.



وذكرت أن الدعم النقدي لا يجب أن يتخطى 20% من المجتمع للأقل دخلًا، ما يعني خروج ودخول الأفراد باستمرار تبعًا لتغير حالتهم الاجتماعية، مضيفة أن ذلك يستلزم متباعة مستمرة للفئات المستهدفة.



وأوضحت أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في مجال ربط قواعد البيانات لمراقبة وحصر خدمات وأنواع الدعم المختلفة التي تقدمها للمواطنين، معربة عن أملها البدء في مشروع الحضانات هذا العام، معقبة: «حتى تعمل السيدة في مصر، فإنها بحاجة لشيئين، حضانة جيدة ترعى نجلها، ووسيلة مواصلات عامة جيدة، وهناك استثمارات جيدة في البند الثاني، لكن نحن نركز في حصر وتطوير الحضانات».



