الأرقام القياسية تزين قمة برشلونة وتوتنهام

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شهدت مباراة برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 4-2 "تابع التفاصيل"، العديد من الأرقام القياسية.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأرقام التي تحققت خلال المواجهة :

** ميسي سجل 22 هدف وصنع 6 أخرى أمام الفرق الإنجليزية، أكثر من أي فرق من جنسيات أخرى.

** هدف راكيتيتش الثاني لبرشلونة في مرمى توتنهام هو الهدف رقم 600 للنادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا.

**هاري كين وصل للهدف (10) في دوري أبطال أوروبا، من خلال (12) مباراة.

**هدف كوتينيو في مرمى توتنهام بعد مرور 92 ثانية من عمر المباراة، أصبح ثاني أسرع هدف في تاريخ برشلونة في دوري الأبطال، بعد هدف مارك فان بوميل بعد 36 ثانية عام 2005.

**بمشاركته أمام توتنهام، وصل جيرارد بيكية للمباراة الـ100 في دوري أبطال أوروبا.

** جوردي ألبا أصبح ثاني مدافع في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يصنع 3 أهداف في مباراة منذ موسم 2003-2004.