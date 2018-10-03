قال تامر عشري، مخرج فيلم «ماتعلاش عن الحاجب»، الحائز على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، إن أكثر ما كان يقلقه هو رد فعل الجمهور على الأدوار لكونها تتمتع بطبيعة حساسة بعض الشيء، مشيرًا إلى تعمده اختيار أبطال قصصه بناءً على قدراتهم التمثيلية.



وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الثلاثاء، «حينما أعمل على تابة سيناريو وأتخيل الممثلين الذين سيؤدونه، أختار بناء على القدرات التمثيلية»، متابعًا أنه كان يرى في الفنانتين مريم الخشت وأسماء أبو اليزيد، بطلتا الفيلم، مساحات من التمثيل، جعلته شغوفًا بالعمل عليها.



وأشار إلى خبرة «أبو اليزيد» في الغناء ومساعدة ذلك لها في تجسيد دورها بالعمل، قائلًا: «أسماء تغني ولديها مساحات من الصمت والتحدث، ما أضاف لشخصيتها في الفيلم التي تعاني من التردد طوال الوقت».



وأشاد ببوستر الفيلم وما حققه من حيرة وتساؤل لدى المشاهدين عن محتوى العمل، لافتًا إلى تأثير ذلك في تشجيع الجمهور على مشاهدة الفيلم.



وعن محتوى الفيلم وتضمنه لقضايا ذات علاقة بالمرأة، ذكر أن المجتمع يضع المرأة في إطار معين، وهناك حاجة ملحة إلى أن يشاهد المجتمع كيفية تأثير هذا الإطار على المرأة، مشيرًا إلى وقوع المرأة ضحية لفكرة نظرة المجتمع لها.



يُذكر أن الفيلم القصير «ما تعلاش عن الحاجب»، حصل على نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي قصير، من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، والفيلم من بطولة مريم الخشت، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، وتأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري.



