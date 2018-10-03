الأهلي يبرئ اتحاد الكرة في أزمة كوليبالي

علق حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، على قرار نادي بارتيك الإسكتلندي عن جاهزية المهاجم الإيفواري سُليماني كوليبالي، الهارب من النادي الأهلي، للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقال عبد الرازق في تصريحات تلفزيونية: «لا أعرف حتى الآن مدى مصداقية الخبر، سأرسل استعلام غدًا للاتحاد الدولي لمعرفة ما إذا كان قد تم قيد اللاعب في قائمة الفريق أم لا".

وتابع: "اللاعب ضده قرار نهائي واجب النفاذ بعدم اللعب إلا بعد تسديد الغرامة، هذا القرار صادر من لجنة فض المنازعات وهي أكبر لجان الإتحاد الدولي "فيفا"، غير معقول أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار".

وأضاف مستشار الأهلي: "قد ألتمس العذر للفيفا إذا أصدروا بطاقة مؤقتة للاعب في ظل عدد الشكاوي الموجودة، سأرسل استعلام غدًا للفيفا مرفق بالعقوبة من أجل معرفة السبب".

واختتم حلمي عبد الرازق: "اتحاد الكرة المصري لا ذنب له في هذا الأمر، الاتحاد الأسكتلندي أرسل خطابًا للاتحاد المصري يطلب بطاقة اللاعب، فتواصلوا معي وأرسلت لهم العقوبة فاخطروهم بعدم قانونية الحصول على البطاقة الدولية".