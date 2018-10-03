ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم من تلوث المياه بالبصرة إلى أكثر من 100 ألف حالة

أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، عن ارتفاع عدد حالات التسمم جراء تلوث المياه في المحافظة إلى أكثر من 100 ألف حالة.

وطالبت المفوضية -في بيان لها أوردته قناة «الإخبارية» العراقية اليوم الأربعاء- الحكومة المركزية والمحلية بضرورة الإسراع والجدية في الكشف عن المشروعات العاجلة والمستقبلية أمام أهالي البصرة إزاء إنهاء ملوحة المياه، مشيرة إلى أن الوعود الحكومية لا تتناسب مطلقا مع حجم هذه الأزمة الإنسانية.

يذكر أن محافظة البصرة تشهد ارتفاعا بنسبة الملوحة في المياه والتي أدت إلى حدوث حالات تسمم كثيرة، الأمر الذي دفع أبناءها للخروج في تظاهرات حاشدة، حيث أدت هذه التظاهرات إلى سقوط قتلى وجرحى إضافة إلى حرق عدد كبير من المباني والمنشآت الحكومية، فضلا عن مبنى القنصلية الإيرانية.