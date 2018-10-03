زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق تواجه جولة ثالثة من الاستجواب في قضية فساد

وصلت روسمة منصور، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، إلى هيئة مكافحة الفساد في البلاد اليوم الأربعاء لمواجهة جولة ثالثة من عملية استجوابها بشأن تورطها المزعوم في فضيحة الاختلاس من صندوق حكومي.



وظهرت روسمة (66 عاما) وهي تبتسم لوسائل الإعلام بينما كانت في طريقها إلى المبنى.



وتم استدعاء روسمة، التي تواجه اتهامات جنائية، للاستجواب في هيئة مكافحة الفساد الثلاثاء، بعد أسبوع من خضوعها لجولة ثانية من التحقيقات.



وكانت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قد ذكرت في وقت سابق أن التحقيق اكتمل وتم تقديم التقرير إلى المدعي العام للبلاد، الذي سيقرر ما إذا كان سيحاكمها أم لا.



واتهم زوجها، نجيب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، بسرقة نحو 4.5 مليار دولار من صندوق حكومي، بما في ذلك ما يقرب من 628 مليون دولار زعم أنها نقلت مباشرة إلى حسابه المصرفي الشخصي.