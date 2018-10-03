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وزير الداخلية الكويتي يؤكد عمق العلاقات مع السعودية والأردن

الكويت - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 8:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 8:29 م

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح، اليوم الأربعاء، عمق العلاقات التي تربط الكويت بكل من السعودية والأردن.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية الكويتي، لسفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، وسفير الأردن لدى الكويت صقر أبو شتال.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية، إن الشيخ خالد الجراح بحث - خلال اللقاءين - أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها مع كل من السعودية والأردن.

وأوضح، أن وزير الداخلية الكويتي، بحث مع السفير السعودي سبل تعزيز العلاقات الأمنية بين الجانبين، لافتًا إلى أن الأمير سلطان بن سعد، أكد- خلال اللقاء- أهمية الموضوعات التي تم طرحها.


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