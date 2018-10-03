وزيرا خارجية الكويت ومالطا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعليم والبحث العلمى

وقعت الكويت ومالطا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعن الجانب المالطي وزير الخارجية وتشجيع التجارة ، والذي يزور الكويت حاليا في زيارة رسمية.

وبحث الجانبان - خلال لقاءهما بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية - العلاقات الثنائية المميزة التي تربطهما على مختلف الأصعدة وسبل تعزيزها وتنميتها في كافة المجالات، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة، وعددا من القضايا محل الاهتمام المشترك.