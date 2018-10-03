الجبلاية للزمالك : مستحقات ماريتيمو البرتغالي أو خصم 6 نقاط

تلقى نادى الزمالك خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة جاء فيه طلب بالرد خلال 48 ساعة حول سداد مستحقات نادى ماريتيمو البرتغالى بعد عودة محمد إبراهيم منه لصفوف القلعة البيضاء.

كما أكد خطاب الجبلاية على ضرورة إرسال رد حول سداد مستحقات نادى ماريتيمو من عدمه و فى حالة عدم الرد أو السداد خلال الـ48 ساعة المقبلة سيتم خصم 6 نقاط من الزمالك بصفة رسمية.

جاء هذا بعددما تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من الفيفا لمعرفة سداد نادى الزمالك لمستحقات نادى ماريتمو البرتغالى من عدمه وفى حالة عدم تلقى رد بالسداد سيتم خصم 6 نقاط من الزمالك رسمياً فى الدورى الحالى 2018 – 2019 .