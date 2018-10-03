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خطف فريق نابولي الإيطالي فوزا قاتلا 1 / صفر علي ضيفه ليفربول الإنجليزي، ليتمكن أصحاب الأرض من تحقيق فوزهم الأول في مرحلة المجموعات وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال اوروبا .

أحرز هدف اللقاء الوحيد لورينزو إنسيني في الدقيقة 90 ،بعدما استغل تمريرة عرضية ليضعها في الشباك الخالي من حارسه معلنا عن هدف التقدم والفوز الأول للفريق الإيطالي .

بهذه النتيجة تصدر نابولي المجموعة برصيد 4 نقاط فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 3 في المركزالثاني وبفارق المواجهات المباشرة عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.