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بمشاركة صلاح .. ليفربول يسقط في فخ الدقيقة 90 على يد نابولي

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 11:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 أكتوبر 2018 - 11:26 م

خطف فريق نابولي الإيطالي فوزا قاتلا 1 / صفر علي ضيفه ليفربول الإنجليزي، ليتمكن أصحاب الأرض من تحقيق فوزهم الأول في مرحلة المجموعات وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال اوروبا .

أحرز هدف اللقاء الوحيد لورينزو إنسيني في الدقيقة 90 ،بعدما استغل تمريرة عرضية ليضعها في الشباك الخالي من حارسه معلنا عن هدف التقدم والفوز الأول للفريق الإيطالي .

بهذه النتيجة تصدر نابولي المجموعة برصيد 4 نقاط فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 3 في المركزالثاني وبفارق المواجهات المباشرة عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.


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