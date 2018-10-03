انطلاق حملة استخراج الأوراق الرسمية مجانا بشمال سيناء

بدأ فرع المجلس القومى للسكان بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، فعاليات استخراج أوراق سواقط القيد وبطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد في قرية الشيخ زايد بمركز بئر العبد، للمنقولين من أبناء مركزي الشيخ زويد ورفح.

وأكدت نوال سالم مقرر المجلس بشمال سيناء، بدأت حملة تسجيل ساقط قيد الميلاد والأوراق الثبوتية الأخرى، بقرية الشيخ زايد في بئر العبد لمدة يوم واحد، وذلك لأبناء الشيخ زويد ورفح المنتقلين بمشاركة المسئولين في مجلس مدينة بئر العبد.

وصدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على مبلغ 26 ألفًا و400 جنيه، لاستخراج دفعة من الأوراق الثبوتية والرسمية للمواطنين المستحقين بالمجان.

وأشارت مقررة المجلس القومى للسكان بشمال سيناء أن خطة استخراج بطاقات رقم قومي وزواج وسواقط قيد للأسر غير القادرة، مستمرة، حيث أن المجلس بصدد تنفيذ حملة جديدة لاستخراج الأوراق الثبوتية في منطقتي وسط سيناء خلال هذا الشهر، وذلك بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية.

وأكدت نوال محمد سالم أنه تم في الفترة الماضية استخراج عدد 421 وثيقة تصادق علي الزواج، و1500 بطاقة رقم قومي «استخراج جديد وتغيير بيانات»، و479 وثيقة ساقط قيد، وذلك للمواطنين غير القادرين في مناطق العريش ووسط سيناء وبئر العبد، فضلًا عن المنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين في تجمعات العريش وبئر العبد.