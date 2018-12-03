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انتشال جثتي مهاجرين غير شرعيين وإنقاذ 32 آخرين غربي الجزائر

الجزائر - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 12:30 ص | آخر تحديث : الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 12:30 ص

انتشلت عناصر جهاز الدفاع المدني في الجزائر، أمس الأحد، جثتي مهاجرين غير شرعيين وأنقذت 32 آخرين، بساحل أرزيو بولاية وهران غربي الجزائر.

وأوضح جهاز الدفاع المدني، أن المهاجرين غير الشرعيين، الذين تم إنقاذهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و31 عاما ومن بينهم امرأة.

وشهدت الجزائر في الفترة الأخيرة تزايد حالات الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، وتسجيل العديد من حالات الغرق بين المهاجرين، وهو ما ولد حالة احتقان لدى الأهالي خاصة في العاصمة الجزائر التي شهدت بعض أحيائها مظاهرات احتجاجية "عفوية".


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