رئيس الوزراء اليمني يثمن خدمات «يونيسيف» لبلاده

ثمن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك ما قدمته منظمة "يونيسيف" من خدمات للبلاده في مجالي الصحة والتعليم خلال الأعوام الماضية ، مشيرًا إلى أن ذلك جاء في فترة صعبة نتيجة الحرب التي تمر بها البلاد التي فرضتها ميليشيات الحوثي.

جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" خلال لقائه اليوم الاثنين بعدن المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كابالاري حيث أبدى عبد الملك استعداد الحكومة لتقديم كل ما يلزم لنجاح عمل المنظمات، واهتمام الحكومة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على قطاعي الصحة والتعليم بحيث ينعكس ذلك على المواطن اليمني بشكل كبير وواضح.

وقال إن الأطفال هم الأكثر تعرضًا لأضرار الحروب وإن الميليشيات الحوثية تعتبر الأطفال وقود لهذه الحرب، بعد أن زجت بالمئات منهم في حروبها التي تشنها على اليمنيين، ووصل الأمر إلى اختطاف بعض الأطفال من منازلهم.

من جانبه، أشاد المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتعاون الحكومة وحرصها على تطوير الشراكة مع "يونيسف"، قائلاً إن المنظمة تعمل على توسيع نشاطها في اليمن، بمجالات الصحة والتعليم والمياه والبيئة، والتعرف على الاحتياجات الطارئة للشعب اليمني.

وخلال اللقاء، قدم المدير الإقليمي طلب المنظمة للحكومة بقبول ترشيح سارا بيسولو ناينتي كمديرة جديدة لليونيسف في اليمن، خلفًا لميرتشيل ريلانيو الممثلة المقيمة السابقة لليونيسف في اليمن، والتي انتهت فترة عملها.