السويد: منح زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي مزيدا من الوقت لتشكيل حكومة

أعلن رئيس البرلمان السويدى في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أن ستيفان لوفين زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي أنه تم منحه مزيدا من الوقت في جهوده من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وكان من المقرر أن يقترح رئيس البرلمان اندرياس نورلين، اليوم الاثنين، بشكل رسمي لوفين رئيسا للوزراء.

وكان سيجري إجراء تصويت على الثقة بعد ذلك ببضعة أيام.

وعلى أية حال، طلب لوفين منحه المزيد من الوقت، ليتم ترحيل موعد الترشيح إلى يوم الأربعاء، حسبما قال مكتب رئيس البرلمان.

وحتى يتم قبوله كرئيس للوزراء، يجب على لوفين أن يتجنب تصويت الأغلبية في البرلمان، 175 نائبا على الأقل، ضده.

ويترأس لوفين حكومة تسيير أعمال تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، بعد أن خسر تصويتا للثقة أُجري في أواخر سبتمبر.

وعادت الفرصة أمام لوفين لتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن رفض البرلمان في نوفمبر محاولة من قبل الزعيم المحافظ، أولف كريسترسون، والذي أراد أن يشكل حكومة أقلية تضم حزبه حزب المعتدلين والحزب الديمقراطي الاجتماعي.