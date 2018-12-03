حريق يأتي على مبنى مؤسسة «تافل» الخيرية في مدينة ألمانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اندلع حريق في المقر الرئيسي لمؤسسة «تافل» الخيرية في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الاثنين إن الحريق أسفر عن تدمير المبنى بالكامل.

وأوضح المتحدث أن الحريق لم يسفر عن إصابات، مضيفا أنه جاري تقييم الخسائر المادية الناجمة عنه.

ولم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلة الأحد. وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث.

وكان يوجد في المبنى المحترق بحي هوخفيلد وحدة التوزيع الرئيسية للمواد الغذائية ومقر الإدارة التنفيذية للمؤسسة.

وبحسب بيانات المؤسسة، توزع «تافل دويسبورج» أسبوعيا نحو 15 طنا من المواد الغذائية على نحو 4 آلاف شخص. ويفد إلى مقر المؤسسة في دويسبورج يوميا نحو 170 شخصا.

وبجانب مركز التوزيع الرئيسي في حي هوخفيلد، يوجد لـ«تافل دويسبورج» أفرع توزيع أخرى في حيي جرونفالد وماركسلوه بالمدينة.