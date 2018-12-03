دبلوماسي ياباني يكشف عن احتمالية كبيرة لإنشاء أول فرع للجامعة اليابانية في ماليزيا

كشف السفير الياباني لدى ماليزيا الدكتور ماكيو مياغاوا، اليوم الاثنين، عن أن هناك احتمالا كبيرا لإنشاء أول فرع للجامعة اليابانية خارج اليابان في ماليزيا.

وقال ماكيو مياغاوا - في تصريحات لوكالة أنباء "برناما" الماليزية - "إن السياسة التربوية اليابانية لا تسمح بإنشاء أي فرع للجامعة اليابانية خارج اليابان، ولكن وزارة التربية اليابانية عدلت سياستها في الآونة الأخيرة تلبية لطلب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد".

وأضاف "قررت وزارة التربية اليابانية أن تلبي طلب مهاتير محمد، وهي بالفعل قد عدلت سياستها للسماح بإنشاء فرع للجامعة اليابانية خارج البلاد.. مشيرا إلى أن الوزارة قد خاطبت بعض الجامعات اليابانية وتلقت ردود فعل إيجابية منها، وخصوصا من جامعة ثوكوبا".

جدير بالذكر أن جامعة ثوكوبا هي واحدة من أقدم الجامعات الحكومية، وتوسع آفاقها في البحوث العلمية في اليابان، كما سجلت عددا من حائزي جائزة نوبل.