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المبعوث الأمريكي لعملية المصالحة في أفغانستان يزور موسكو الأسبوع المقبل لبحث الملف الأفغاني

موسكو- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 1:21 م | آخر تحديث : الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 1:21 م

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشئون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية، زامير كابولوف، أن المبعوث الأمريكي الخاص لعملية المصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاده، سيزور موسكو الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات حول الوضع في أفغانستان وسبل المصالحة بين الأطراف المتنازعة في أفغانستان.

وقال كابولوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "سيقوم المبعوث الأمريكي الخاص لعملية المصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاده بزيارة العاصمة الروسية موسكو في السابع من ديسمبر الجاري لإجراء مشاورات حول الوضع في أفغانستان".

يُذكر أن واشنطن دأبت على اتهام موسكو بالتعاون مع حركة طالبان وتزويدها بالسلاح.


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