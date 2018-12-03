باكستان: ترامب يريد منا المساعدة في إنجاز عملية السلام الأفغانية

صرح وزير الإعلام الباكستاني اليوم الإثنين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من بلاده المساعدة في إنجاز عملية السلام الأفغانية، وذلك بعد اتهام ترامب لإسلام أباد بعدم دعم الحرب على الإرهاب.

وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الرئيس ترامب بعث برسالة إلى رئيس الوزراء عمران خان" وأضاف أن ترامب يسعى إلى الحصول على مساعدة باكستان من أجل إقناع طالبان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات في أفغانستان.

إلا أن الوزير لم يكشف عن تفاصيل الرسالة.

يأتي هذا في وقت بدأ فيه المبعوث الخاص لترامب جولة في المنطقة تستمر ثلاثة أسابيع يزور خلالها العديد من الدول، من بينها باكستان، في مسعى للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الذي مزق البلاد.

ولطالما اتهم المسؤولون الأمريكيون الاستخبارات العسكرية الباكستانية، بإيواء مسلحي طالبان على أراضيها، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة وباكستان، شهدت تدهورا منذ مطلع العام بعدما اتهم ترامب البلاد بخداع واشنطن في الحملة العالمية ضد الإرهاب.