وزير نمساوي: ليس من المرجح إلغاء التغييرات في التوقيت حتى عام 2021

قال وزير النقل النمساوي، نوربرت هوفر، اليوم الاثنين، إنه ليس من المرجح القيام بتحرك على نطاق الاتحاد الأوروبي، لإلغاء التغييرات في التوقيت، حتى عام 2021.

وقال هوفر، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن تاريخ البدء -الذي يأتي بعد عامين من الموعد الذي كانت اقترحته المفوضية الأوروبية في سبتمبر- سيعطي الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاستعداد للاجراء.

وكان الجدول الزمني السريع الذي وضعته المفوضية، موضعا للتساؤل بالفعل في أكتوبر الماضي، حيث حذرت بعض الدول الأعضاء من أنها لن تكون قادرة على إجراء التعديلات اللازمة، في مجالات مثل السفر الجوي.

وقال هوفر -قبل بدء اجتماع لوزراء النقل- «إذا كنا أصررنا على إجراء التغيير بشكل فوري، فكان سيدمر ذلك اقتراح المفوضية. ما كنا لنتمكن من إنهاء تغيير توقيتات الساعة على الإطلاق».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرغب في تجنب اختيار الدول الأعضاء لنهج «خليط» للتوقيت الصيفي.

واقترحت المفوضية إلغاء التحول إلى التوقيت الصيفي، عندما يكون التوقيت زائدا بساعة بين فصلي الربيع والخريف، بعد استطلاع للرأي على الإنترنت شمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأيد فيه 84% من المشاركين الفكرة.

ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على أي إصلاح نهائي، من أجل سن هذا التغيير. ثم سوف تقرر الدول الأعضاء بأنفسها ما إذا كانت ترغب في التحول إلى التوقيت الصيفي أو التوقيت الأساسي على مدار العام.