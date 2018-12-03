التحالف العربي باليمن: إجلاء 50 جريحا حوثيا إلى مسقط للعلاج

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، أنه سيتم إجلاء 50 جريحا من مقاتلي جماعة انصار الله الحوثية إلى مسقط وذلك لدواع إنسانية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التحالف تلقى طلب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفث، بتسهيل إجراءات إجلاء الـ50 جريحا إلى مسقط ضمن إطار بناء الثقة بين الأطراف اليمنية للتمهيد لمفاوضات السويد.



ووفقا للمالكي فمن المقرر أن تصل طائرة تجارية تتبع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، إلى مطار صنعاء لإجلاء الجرحى المقاتلين ويرافقهم 50 مرافقا وثلاثة أطباء يمنيين وطبيب يتبع للأمم المتحدة من صنعاء إلى مسقط بعد استكمال كافة الإجراءات والتنسيقات الخاصة بذلك.



ويسعى المبعوث الأممي إلى عقد جولة جديدة من مشاورات السلام بين الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي بهدف التوصل إلى اتفاق سلام يفضي إلى وقف العمليات العسكرية في البلاد التي تشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.



يذكر أن اليمن يشهد أزمة إنسانية شديدة جراء القتال بين القوات اليمنية الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والميليشيات الحوثية منذ عام 2015.