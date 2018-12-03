أقامت أسرة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، اليوم حفل تأبين في قاعدة للحرس الوطني الجوي بتكساس خارج هيوستون.

وعرضت، فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يستعرض مقتطفات من مراسم نقل جثمان الفقيد في طائرة الرئاسة في رحلة أخيرة إلى العاصمة واشنطن.

وبعد المراسم التي ستُقام في واشنطن ستنظم مراسم تأبين أخرى في هيوستن الخميس القبل، يعقبها دفنه في مكتبة الرئيس بوش في كولدج ستيشن بتكساس.

وتُوفي السبت الماضي، الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب، عن عمر ناهز 94 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.