بنجلاديش ترفض مساعي رئيسة الوزراء السابقة السجينة لخوض انتخابات البرلمان

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رفضت السلطات الانتخابية في بنجلاديش طلب رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء الترشح للانتخابات البرلمانية التي ستجرى الشهر الجاري بسبب حكمين بالابتزاز.

وقال محمد وحيد الزمان مسؤول الانتخابات في نهاية فحص أوراق ترشحها في دائرة برلمانية في منطقة فيني شرق بنجلاديش: "لقد رفضت ترشيحها بموجب القانون."

وقدمت ضياء زعيمة حزب بنجلاديش الوطني المعارض أوراق ترشيح على مقعدين آخرين بمنطقة بوجرا الشمالية لخوض الانتخابات المقررة في 30 ديسمبر، لكن تم رفضها أيضا لنفس الأسباب.

وقال حزب بنجلادش الوطني إنه يعتزم الطعن في قرار لجنة الانتخابات.

كانت السياسية خالدة ضياء (73 عاما) قد دخلت السجن منذ فبراير بعد أن أدانتها المحكمة بتهمة اختلاس أموال مخصصة لدار أيتام وحكمت عليها بالسجن لمدة خمس سنوات. وتضاعف الحكم إلى 10 سنوات من قبل محكمة أعلى في أكتوبر.

كما أدينت ضياء بجمع أموال خيرية بطريقة غير قانونية باستخدام سلطة مكتبها خلال فترة ولايتها الثانية كرئيسة للوزراء بين عامي 2001 و2006.

وأشار محبوبى علام المدعى العام في بنجلاديش إلى حكم للمحكمة العليا يقضي بأن كل من أدين أو حكم عليه بالسجن لمدة عامين أو أكثر في السجن فهو غير مؤهل لخوض الانتخابات.

وقال روهول كبير رضوي أحمد المتحدث باسم حزب بنجلادش الوطني إنه يلقي باللوم على حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في إبقاء ضياء بعيدا عن الانتخابات.