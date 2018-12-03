انفجار يستهدف عناصر من فصائل المعارضة في عفرين السورية

هز انفجار عنيف منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي مساء أمس الأحد، واستهدف عناصر من الجبهة الوطنية للتحرير في الانفجار.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابع للجيش السوري الحر المعارض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "تسعة عناصر من حركة أحرار الشام أصيبوا، بينهم اثنان إصابتهما خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في بلدة جنديرس بريف عفرين الجنوبي الغربي".

وأكد القائد العسكري أن "الفصائل العاملة في المنطقة من كتائب الجيش الوطني، بدأت عملية تمشيط واسعة تستهدف إلى خلايا تابعة لوحدات الحماية الكردية في المنطقة".

وأشار إلى أن منطقة عفرين تشهد حالة من الهدوء بعد الحملة التي نفذها الجيش الوطني ضد عناصر كانت تخل بالأمن بالمنطقة وأن فصائل الجيش الحر تتابع خلايا تابعة للوحدات الكردية في المنطقة ".